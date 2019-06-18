Son dakika! Semih Özsoy’dan ‘ambulans krizi’ ile ilgili flaş açıklamalar…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes’e 86-76 mağlup oldu. Bu mücadelede sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlanmış ve geçici hafıza kaybı yaşamıştı.

Karşılaşmanın ardından ise salonda bulunan ambulansın Datome’yi götürmeyi reddettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananları ardından Anadolu Efes de bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kendilerine Fenerbahçe cephesinden ambulans talebinin gelmediğini belirtmişti. Efes’in açıklamasının hemen ardından yaşananlarla alakalı Başkanvekili Semiy Özsoy bir basın toplantısı düzenledi.

İşte Semih Özsoy’un değerlendirmeleri…

”Beyin tramvası geçiriyor şüphesiyle MR’a girmesi gereken oyuncunun aciliyetini sizlere bırakıyorum! Bizim salonumuzda 3 ambulans var. Burada odaklanılması gereken candır. Anadolu Efes öyle demiş bilmem ne… Onların yaptığı başından beri kabul edilemez! Anadolu Efes çalışanları acil durumlar için saklayacağız ambulansın burada durması gerekiyor demiş. Vermeyen kişinin adı da bizde var. Ambulansı vermeyen kişi bizden gelip özür diledi.

Dün yaşanan şudur ki travma riski taşıyan oyuncumuz (Gigi Datome) ambulansla hastaneye götürülmemiştir. Burada önemli olan şu; Biz buralara nasıl geldik? Maalesef Anadolu Efes’in arsızlığı sermaye edinmiş koçunun ardı arkası kesilmeyen tavırları, TBF’nin burada gerekli cezaları vermemesi ve bugün gelinen yer… Basketbolu basketbolculara bırakalım dedik ama geldiğimiz noktada bir şeyler söylemek kaçınılmaz oldu. Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi. Durum vahim!

Anadolu Efes’in başantrenörü, Ali Koç’a azmettirici dedi ve federasyon buna bir şey yapmadı, kendi yanına kar kaldı. Bu zatın, Kızılyıldız ile büyük Karşıyaka camiası ile sorunları. Sporda görmediğimiz her şeyi bu zat ile gördük.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında ambulans krizi! Federasyon araştırma başlattı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes maçında yaşanan `ambulans` kriziyle ilgili bugün basın toplantısı düzenleyecek. Federasyon olaya yönelik gerekli araştırmaların başlatıldığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

‘2 MAÇI ALACAĞIZ VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

Bu hususta bu zat tek değil, görülen o ki kulübünün de sessiz kalması bu konuda yalnız olmadığını ortaya koyuyor. Bu konuları gündeme getirdikçe biz ceza alıyoruz. Hatta benim burada olmam bile tartışıldı. Bu toplantıyı yapıyor olmamızın maç skorları ile ilgisi yok. Bakın şunu söyleyeyim, biz şampiyon olacağız. 2 maçı da alacağız ve şampiyon olacağız. Ancak bu konuları konuşmadıkça ardı arkası kesilmiyor bu olayların.

Obradovic’in yüzüne tükürüldüğünde o büyük bir basketbol üstadı olarak yürüdü gitti. Ne o ne biz bu olayları kullandık. Kullanmamak bu konuda tebrik edilmesi gereken bir şeyken biz eleştirildik. Seyircimize yapılanlar Ergin Ataman’ın yönlendirmesiyle yapılmıştır.

İşi basketbolun bekası olması gereken TBF yetkilileri daha provokatif bir rol üstlenmekte. Bunlarla da tek tek ilgilenilmelidir. Bu seride gözlemciler bizim aleyhimizde acaip raporlar tutmuşlar. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Taraftarımız artık ne diyim ne demiyim diye üç kez beş kez düşünüyor. Çünkü artık her şeye anons var, ceza var. Ergin Ataman’ın Türk basketbolunu elinde oyuncak etme çabası ve TBF’nin de buna müsaade etmesi kabul edilebilir gibi değildir!

EFES’İN YABANCI OYUNCULARININ EŞLERİNİN TRİBÜNDE YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZ

İspanya’da Ergin Ataman’ın seyircimize küfür etmesi kabul edilemez bir durumdur ve Dünya’da da örneği yoktur. Seyircimiz küfür etmiştir bunun savunması olması ama niçin Ergin Ataman diye de düşünülmelidir. Seyircimize yapılanları, Ergin Ataman’ın yönlendirilmesiyle yapıldığını da dün ispat ettiler. Taraftarımıza yapılanlar da kabul edilebilir değil. Galatasaray ile yapılan seride aynı hakem, bana gelen küfürler nedeniyle anons yaptırmadı. Kendisi, ‘Yaptım oldu’ endamıyla Sayın Ali Koç’a bile ‘Benden özür dilemeli.’ diyebilmiştir. Taraftarımız lütfen küfür etmesin. Ama sessiz de durmasınlar çünkü ‘içlerinden küfür ediyorlardır’ diye ceza verebilirler.

Dünyanın bir tarafından gelmiş Efes’in Amerikalı oyuncularının eşlerinin dün tribünlerde yaptığı hareketler de kabul edilemezdir. İşte bu iklimi yaratan, sağlayan Ergin Ataman’ın kendisidir. Bu Türk basketbolu için tehlikelidir. Bu şekilde karşınıza gelmek hoş değil ama hakemler, federasyon, Ergin Ataman…. her camianın bir sabrı sınırı vardır. Bunla sınanmamalıdır.’

‘KAOSTAN BESLENDİĞİ İÇİN SESİMİZİ ÇIKARMADIK’

Ergin Ataman tüm yaptıklarını düşünmelidir. Buna çanak tutan Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri de düşünmelidir. Bizim bütün camiamıza şampiyonluk borcumuz var. Bir kez daha ikaz ediyorum herkesi. Bir şampiyonluğa, bir kupaya değmez. Biz bu çirkeflikleri yapmadan bu kupayı nasıl alınabileceğini göstereceğiz herkese. Bazı söylenecek şeyleri de önümde yazmasına rağmen söylemiyorum. Ergin Ataman kaostan beslendiği için bugüne kadar sesimizi çıkarmadık. Daha fazla konuşup bu insanlara pabuç bırakmamamız gerekiyor.

FEDERASYON ARAŞTIRMA BAŞLATTI!

Federasyon, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Datome’nin ambulansla hastaneye götürülmemesine yönelik olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome’nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını açıkladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, “Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’mızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır.” denildi.

Açıklamada paylaşılan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 37. maddesi şöyle:

“Ev sahibi kulüpler, salonda ilk yardım tedbiri almak, müsabaka başlamadan 30 dakika önce sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak zorundadır. Ev sahibi kulüplerin sağlık konularında tedbir almaması nedeniyle basketbolcular, takım mensupları veya seyirciler arasında olabilecek sağlık problemlerinin adli ve mali sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir. Ev sahibi takım doktoru sağlık tedbirleri ile ilgili konular hakkında misafir takım doktoruna bilgi vermek ve lig temsilcisine müsabaka esnasında oturduğu yeri göstermekle yükümlüdür.”