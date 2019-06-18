Burnley’den Beşiktaş’a Ben Gibson yanıtı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig’de Burnley forması giyen savunma oyuncusu Ben Gibson için kiralama teklifinde bulundu.

Eski Middlesbrough kaptanı olan 26 yaşındaki stoper, geçen sezon yaşadığı iki fıtık problemi nedeniyle Burnley’in hocası Sean Dyche tarafından değerlendirilemedi.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istediği İngiliz futbolcuyu bırakmak istemeyen Burnley bu teklifi reddetti.

Geçen sezon başında yaşadığı fıtık sorunu nedeniyle ligin başında oynayamayan Gibson, daha sonra kadroya girmeyi başaramazken 2018-19 sezonunda sadece 1 maçta forma giydi ve o karşılaşmada gol attı.

Middlesbrough formasıyla yaklaşık 200 maça çıkan Gibson 14 milyon Pound bedelle transfer edilmişti.

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