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Borussia Dortmund’da teknik direktör Favre’nin sözleşmesi uzatıldı
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Borussia Dortmund’da teknik direktör Favre’nin sözleşmesi uzatıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.

18 Haziran 2019 15:08

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli teknik direktör Favre’nin sözleşmesinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Borussia Dortmund’un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Favre’nin beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirterek, geleceği birlikte inşa istediklerini dile getirdi. Teknik direktör Favre ise sarı-siyahlı ekiple yapıcı ve başarılı iş birliğini sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başında Borussia Dortmund’un başına geçmiş, sarı-siyahlılar ligi Bayern Münih’in 2 puan (76) gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

Son güncelleme 15:08 | 18 Haziran 2019
Borussia Dortmund dortmund favre
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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