Başkan Hasan Kartal’dan canlı yayında Vedat Muriç açıklaması! ‘2-3 milyon euroya Vedat’ı…’

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal hem Fenerbahçe’nin hem de Galatasaray’ın gündeminde yer alan Vedat Muriç ile ilgili açıklamlarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Başkan Kartal tekliflerle ilgili olarak, “ Herhangi bir değişiklik yok. Kulüplerden talepler var diye duyuyoruz. Bize gelen resmi bir teklif yok. Bildiğiniz şeyler. Galatasaray’dan gelen teklif aynı. Fenerbahçe’den gelen sözlü teklif aynı. Yurtdışından gelen teklif aynı. Başka bir yerlerden de böyle sözle teklif geliyor ama ne derece doğru bilemiyorsun. Herhalde biraz daha zaman lazım. Biraz daha beklemek gerekiyor. 2-3 milyon euroya Vedat'ı verirsek, o paralara onun gibisini bulamayız. Gerekirse 1 sene daha oynatırız, verim alırız. Sonra sözleşmesi bitince serbest kalır” ifadelerini kullandı.

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