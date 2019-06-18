SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’na terör sorusu sordu, Feto ile fotoğrafları Türkiye’nin gündemi oldu | Son dakika haberleri
Ankaragücü’nün listesinde 14 teknik direktör var
MKE Ankaragücü

Ankaragücü’nün listesinde 14 teknik direktör var

Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, listelerinde 14 teknik direktörün olduğunu söyledi.

18 Haziran 2019 12:06

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktörleri Mustafa Kaplan ile yolları ayırdıklarını, gündemlerinde 14 teknik direktörün bulunduğunu söyledi.

Gelişmelerle ilgili AA muhabirine konuşan Yiğiner, “Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kendine göre başarılı oldu. Takımı kümede bıraktı. Teşekkür ettik. Kendisi sağ olsun her zaman bizim hakkımızı verdi” değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak transfer yasaklarının bulunduğunu hatırlatan başkan, şunları söyledi:

Mustafa hoca kendisine teklifler geldiğini bize iletti. Biz de kendisine ‘Transfer yasağımız var. Ne zaman kalkar bilemiyoruz. Sen gelen teklifleri değerlendir’ dedik. Onun önünü açmak istedik. Kendisini zor durumda bırakmak istemedik. Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz. Ancak transfer yasağıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Teknik direktör konusunu yaklaşık 1 hafta öteledik. Bugünkü yönetim kurulunu erteledik. Gelecek hafta içinde transfer yasağı ve diğer konularla ilgili girişimlere başlayacağız.

MKE Ankaragücü hafta sonunda, geçen sezon 6 aylığına anlaştığı Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Son güncelleme 12:06 | 18 Haziran 2019
ankaragücü Mehmet Yiğiner spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR