Anadolu Efes’ten Datome açıklaması!

Anadolu Efes Kulübünce, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome’nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin, “Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome’nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kalmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, konu ile ilgili medya kuruluşlarınca yapılan haberler ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Müsabakada yaşadığı sağlık probleminin ardından Fenerbahçe Beko ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda görevli sağlık ekiplerinin İtalyan basketbolcu Datome’ye hemen müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, “Fenerbahçe Beko sağlık ekibi tarafından salonda görevli sağlık ekiplerine ambulans için başvurulmuş, sağlık ekipleri tarafından Fenerbahçe Beko heyetine durumun aciliyeti sorulmuştur. Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome’nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, görevli ambulansın acil durumlar dışında salondan ayrılamayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden alınan geri bildirim doğrultusunda gerçekleştirilen işlem de bu şekilde olmuştur. Ayrıca olay anında kulüp yetkililerimize ve kulüp sağlık heyetimize, Fenerbahçe Beko kulüp yetkilileri veya sağlık heyeti tarafından acil ambulans talebi yönünde bir başvuru olmamıştır. Kulübümüz için oyuncu sağlığı, tüm sonuç ve başarılardan öndedir. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağız. Hangi takımdan olursa olsun sporcu sağlığının, kulübümüz için her şeyden önce geldiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.”

Lacivert-beyazlı kulüp, ayrıca Luigi Datome’nin en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Maçta kafasına aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşayan Datome’nin sarı-lacivertli sağlık heyeti tarafından derhal hastaneye götürülmek istendiği ancak salondaki ambulans görevlilerinin “Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım.” dedikleri belirtilmişti.

Gigi Datome hafıza kaybı yaşadı, ambulans hastaneye götürmedi! Anadolu Efes maçının üçüncü çeyreğinde soyunma odasına giden Fenerbahçe Beko`nun yıldızı Gigi Datome`nin geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. Ancak salonda görevli ambulans Datome`yi hasteneye götürmedi. Anadolu Efes, Luigi Datome'nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin, “Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome'nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kalmıştır” ifadeleri kullanıldı. İlgili Haberi Oku