Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında ambulans krizi! Federasyon araştırma başlattı…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes’e 86-76 mağlup oldu. Bu mücadelede sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlanmış ve geçici hafıza kaybı yaşamıştı.

Karşılaşmanın ardından ise salonda bulunan ambulansın Datome’yi götürmeyi reddettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananları ardından Anadolu Efes de bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kendilerine Fenerbahçe cephesinden ambulans talebinin gelmediğini belirtmişti.

FEDERASYON’DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Federasyon, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Datome’nin ambulansla hastaneye götürülmemesine yönelik olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome’nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını açıkladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, “Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’mızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır.” denildi.

Açıklamada paylaşılan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 37. maddesi şöyle:

“Ev sahibi kulüpler, salonda ilk yardım tedbiri almak, müsabaka başlamadan 30 dakika önce sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak zorundadır. Ev sahibi kulüplerin sağlık konularında tedbir almaması nedeniyle basketbolcular, takım mensupları veya seyirciler arasında olabilecek sağlık problemlerinin adli ve mali sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir. Ev sahibi takım doktoru sağlık tedbirleri ile ilgili konular hakkında misafir takım doktoruna bilgi vermek ve lig temsilcisine müsabaka esnasında oturduğu yeri göstermekle yükümlüdür.”

‘FENERBAHÇE SAĞLIK EKİBİNDEN ACİL AMBULANS TALEBİ OLMADI’

Anadolu Efes’in müsabakada yaşadığı sağlık probleminin ardından Fenerbahçe Beko ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda görevli sağlık ekiplerinin İtalyan basketbolcu Datome’ye hemen müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamasında, “Fenerbahçe Beko sağlık ekibi tarafından salonda görevli sağlık ekiplerine ambulans için başvurulmuş, sağlık ekipleri tarafından Fenerbahçe Beko heyetine durumun aciliyeti sorulmuştur. Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome’nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, görevli ambulansın acil durumlar dışında salondan ayrılamayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden alınan geri bildirim doğrultusunda gerçekleştirilen işlem de bu şekilde olmuştur. Ayrıca olay anında kulüp yetkililerimize ve kulüp sağlık heyetimize, Fenerbahçe Beko kulüp yetkilileri veya sağlık heyeti tarafından acil ambulans talebi yönünde bir başvuru olmamıştır. Kulübümüz için oyuncu sağlığı, tüm sonuç ve başarılardan öndedir. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağız. Hangi takımdan olursa olsun sporcu sağlığının, kulübümüz için her şeyden önce geldiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.”

Lacivert-beyazlı kulüp, ayrıca Luigi Datome’nin en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Maçta kafasına aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşayan Datome’nin sarı-lacivertli sağlık heyeti tarafından derhal hastaneye götürülmek istendiği ancak salondaki ambulans görevlilerinin “Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım.” dedikleri belirtilmişti.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA!

Efes’in açıklamasının hemen ardından ise Fenerbahçe Kulübü, yaşananlarla alakalı Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Semiy Özsoy’un bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe Beko Erkek Baaketbol Takımımızın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy, bugün (Salı) saat 16:30'da bir basın toplantısı gerçekleştirecektir. Toplantı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin 1907 Tribünü'nde yapılacaktır. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”