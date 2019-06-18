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Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kiminle evli?
Futbol

Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kiminle evli?

Göztepe'nin başarılı ismi Alpaslan Öztürk futbolunun yanı sıra eşi Ebru Şancı ile magazin basınına da konu oluyor. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında?

18 Haziran 2019 11:05

Yurtiçi ve yurtdışı birçok takımda forma giymiş, geçtiğimiz yıl transfer olduğu Göztepe ile de başarılı performans sergileyen Alpaslan Öztürk evliliğini sürdürdüğü Ebru Şancı ile de magazin basınında kendisine yer buluyor. Geçtiğimiz yıllarda Belçika'da bulunan bir şatoda yaptığı düğün ile dikkatleri çeken Alpaslan Öztürk merak konusu oldu. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir?

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Haziran 1993 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol attı. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere’de forma giyip Beerschot’a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.

Son güncelleme 11:05 | 18 Haziran 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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