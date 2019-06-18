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Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı

Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

18 Haziran 2019 12:35

Üst üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1’inci Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor’da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Başkan Hüseyin Eryüksel, dün Ankara’ya giderek son 2 sezonda 1’inci Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep’i Süper Lig’e taşıyan Altıparmak’la el sıkıştı. Yeşil-siyahlılar deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Başkan Eryüksel’le ortak hedeflerde olduklarını dile getiren teknik direktör Mehmet Altıparmak, “Hedefimiz Akhisarspor’u şampiyon yaparak yeniden Süper Lig’e taşımak. Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar’ı tercih ettim. Akhisarspor gerek seyircisi gerek kulüp yapısı olarak bu hedefi başaracak potansiyele sahip” dedi. Kadroda kalmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Altıparmak, “Gitmek isteyenlerle yolumuzu ayıracağız. Önceliğimiz iç transfer” diye konuştu.

Son güncelleme 12:35 | 18 Haziran 2019
Akhisarspor Mehmet Altıparmak transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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