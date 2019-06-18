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Abdurrahim Albayrak’tan transfer mesajı: ‘Meksikalılar beni bekliyor’
Transfer Haberleri

Abdurrahim Albayrak’tan transfer mesajı: ‘Meksikalılar beni bekliyor’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır verdi. Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi.

18 Haziran 2019 23:14

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun (TÜMBİFED)’in İstanbul’da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü’nü aldı.

Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi.

Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini kullandı.

Albayrak, Arjantinli futbolcu Ever Banega transferi için de ” Ever Banega için görüşme var ama netleşen bir şey yok” derken Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin “Galatasaray'dan Benaga ile ilgili teklif almadık” şeklinde konuştu.

18 Haziran 2019 Abdurrahim Albayrak, Banega transferi hakkında konuştu Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arjantinli yıldız Ever Banega transferi hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:14 | 18 Haziran 2019
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