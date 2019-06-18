Abdülkadir Parmak’tan taraftara: Pis nankör

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak sosyal medyadaki hazır cevaplığıyla bordo mavili taraftarların sempatisini kazanmaya devam ediyor.

Daha önce Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’le yaptığı ‘araba muhabbeti’ videosu ile izleyenleri güldüren Abdülkadir Parmak, ramazanda da sahur vakti Trabzon sokaklarında davul çalarak sosyal medyada paylaşmıştı.

Twitter hesabını da aktif şekilde kullanan Abdülkadir Parmak, gelecek sezon için orta sahada Sosa’nın yanına yeni bir transfer önerisinde bulunan taraftara ‘pis nankör’ şeklinde espirili bir cevap verdi.

Bordo mavili taraftarın sosyal medyada paylaştığı “Transfer delisi arkadaşlar, yakın bir arkadaşım gündemimizde olan Remi Walter ile ilgili pas, dribbling ve savunma aksiyonları içeren yaklaşık 10 dakikalık video gönderdi. En kısa zamanda kurgulayıp siteye yükleyeceğim. Tam da Sosa’nın yanına aradığımız adam benden söylemesi.” Şeklindeki mesajına

“Pis nankör” şeklinde cevap veren yıldız isim neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Trabzonspor taraftarları arasında daha sonra Parmak'a destek veren mesajlar paylaşıldı.

İşte Abdülkadir Parmak’ın ile taraftar arasındaki o diyalog: