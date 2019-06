Totti Roma’ya veda etti! ‘Beni sırtımdan bıçaklamaya çalışanlar oldu’

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti, Roma'daki direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı… Düzenlediği basın toplantısıyla veda eden Totti zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Francesco Totti, Roma’da 25 yıl forma giydikten sonra 2017’de jübilesini yaparak sahalara veda etmiş, bu tarihten sonra kulüpte yöneticilik pozisyonuna getirilmişti. 2 yıllık yöneticilik görevi boyunca sadece 10 kadar toplantıya katıldığını anlatan Totti, “Beni hep son anda arıyorlardı, beni rafa kaldırmak istiyor gibilerdi” diyerek isyan etti.

12 yaşında Roma kulübünde genç takımda forma giymeye başlayan Totti, ilk kez 16 yaşında Roma formasıyla Serie A maçına çıktı, futbolu 40 yaşında bıraktı. Roma’nın 10 numaralı formasıyla özdeşleşen Totti başka hiçbir takımda oynamadı, 786 maçta 307 gol attı. 25 yıl sonra Roma’ya veda eden efsane isim düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

‘ŞU AN ÖLSEM DAHA İYİ HİSSEDERİM’

“8 yıldır, Amerikalılar geldiğinden beri tüm Roma efsanelerini Roma’dan kopardılar. Bir şey istiyorlarsa yapmayı başarıyorlar. Herkes onların bana futbolu bıraktırdığını biliyor. 6 yıllık kontrat imzaladım ama işin içine girince her şeyin farklı olduğunu gördüm. Ayrılık kararı almamın birçok sebebi var. Hiçbir zaman işlere dahil olmama izin vermediler. 2 yıldır görev yapıyorum ancak en fazla 10 toplantıya çağrılmışımdır. Her zaman son dakika haber verildi. Her zaman dışarıda tutmaya çalıştılar. Kulübün yeni bir sahibi olursa, o zaman Roma’ya dönerim. Ben Romalılara asla yanlış bir şey yapmam. Bu ayrılık, bir futbolcu olarak ayrılık yaşamaktan çok daha kötü. Roma’dan ayrılmak, ölmek gibidir. Şu an ölsem, daha iyi hissederdim.”

‘BENİ ASLA İSTEMEDİLER’

Çok düşündüm. Bu kararı almamın benim hatam olmadığını söyleyeyim. Size başka ne diyebileceğimi bilmiyorum. Benim amacımı ve ne istediğimi biliyorlardı -bu kulübe ve takıma çok fazlasını vermek- ama dürüst olmak gerekirse beni asla istemediler. Her kararda beni dışarıda bıraktılar. Farklı yollara bakacağım. Şu an başka bir kulüp sahibi bana güvenmek isterse buna her zaman hazırım.

‘BİR ÇOK SÖZ VERİLDİ HİÇBİRİ TUTULMADI’

Herkes biliyor ki futbol oynamama onlar (yönetim) son verdiler. Direktör olarak halihazırda 6 yıllık kontratım vardı. Sessizce başladım, saha içine göre bambaşka bir dünya olduğunu biliyordum. Birçok söz verildi ve hiçbiri tutulmadı. Fienga’ya açık açık teşekkür etmek isterim. Benden yana olan tek kişiydi. Ayrıca Ranieri’ye de ücret almadan takımı çalıştırdığı için teşekkür ederim. O gerçek bir adam. Hiç para konuşmadık, ‘Yarın Trigoria’da işe başlıyorum’ dedi bana. Roma’yı şu an dönüştürecek tek ismin Antonio Conte olduğunu söyledim. Bize karşı çok açık oldu ve onunla birçok kez konuştuk ama sonra birtakım problemler yüzünden fikri değişti.

‘ROMA’DAN ROMALILARI UZAKLAŞTIRMA…’

De Rossi kararına asla dahil olmadım. Eylül ayında bazı yöneticilere ‘Daniele’nin son sezonu olduğunu düşünüyorsanız bunu ona doğrudan söyleyin, bana yaptığınız gibi sezonun son iki maçında söylemeyin’ dedim. Benim gördüğüm şey çok açık, her zaman tek bir şeyi istediler, Roma’dan Romalıları uzaklaştırma. Maurizio Sarri ile hiç görüşmedim. Hedefleri neydi bilmiyorum, Sarri sadece Baldini’nin favori ismiydi. Benim gözümde Fonseca iyi işler yapabilecek iyi bir teknik adam ve Shakhtar’da oldukça etkileyiciydi.

‘PERUK TAKMAMIZ GEREKEBİLİR YOKSA MAÇI İZLETMEZLER!’

Gelecek sezon maçlara giderim, neden olmasın. Ben Roma taraftarıyım. Daniele De Rossi ile birlikte Curva Sud’a gidip maç izleyebilirim, tabii başka bir yerde oynamazsa. Tabii maç izleyebilmek için tribünde peruk takmamız gerekebilir, yoksa maçı izletmezler!

‘GENÇLERİ SATAMAYIZ’

Eğer geçen sezonki €50-60M kayıp nedeniyle satış yapmamız gerekiyorsa gençleri satamayız ve gereken parayı toplayamayız. Önemli oyuncuları satmamız gerekir. Bu işler böyle yürür. Bu kimse için sürpriz bir durum değil. Eğer Roma Başkanı olsaydım ve elimde Totti ve De Rossi gibi iki ikon olsaydı her şeye müdahil olmalarını sağlardım. Etik değerleri var ve Romalı olmanın ne anlama geldiği hakkında her şeyi biliyorlar.

‘ASLA BENİ ARAMADILAR VEYA MESAJ ATMADILAR’

Trigoria’da beni sırtımdan bıçaklamaya çalışanlar oldu. Asla isim vermem ama benim orada olmamı istemeyen insanlar vardı. Bu insanlar Roma’ya zarar veriyorlar, kulüp için en iyisini yapmıyorlar. Biraz geri çekiliyorum çünkü biri cevaplarsa ben de vururum. İki yılda Pallotta veya Baldini ile doğrudan iletişimim hiç olmadı. Asla beni aramadılar veya mesaj bile atmadılar. Bu durumda ne düşünürdünüz? Burada istendiğinizi ve çok sevildiğinizi mi? Hayır.

‘BİR ŞEYLER APAÇIK YANLIŞ GİDİYOR’

Daniele De Rossi ile arkadaş olarak konuştum, direktör olarak değil. İleriye bakmasını söyledim. Roma direktörü olarak çok şey söyleyemezdim ama arkadaşı olarak konuştuğuma ufukta büyük problemler olabileceğini söyledim. Pallotta etrafını yanlış insanlarla doldurdu ve sadece onları dinliyor. Herkes hata yapar ama sekiz yıl boyunca aynı hataları yaparsanız kendinize bazı sorular sormanız lazım. Bir şeyler apaçık yanlış gidiyor. ‘ŞAMPİYONLUĞUN ÜSTÜNDEN 18 YIL GEÇTİ’

Pallotta burada değil, ne işler döndüğünü bilmiyor ama ben biliyorum. Pantolonumun ceplerinde ne olduğu kadar iyi biliyorum. Ben burada büyüdüm, problemlerin ne olduğunu biliyorum, kaynakları biliyorum, kimin kimin arkasından kötü konuştuğunu biliyorum. 20 yıldır insanlar Roma’nın kazanan kimliğine döneceğini söylediler ama şampiyonluğun üstünden 18 yıl geçti. İnsanların sözlerini tutmalarını istiyorum. Benim bu kulüpte mutlak bir güç sahibi olmaya ihtiyacım yok, sadece biraz kararlara dahil olabilmeyi istiyorum. Bu şekilde ayrılmak oyuncuyken futbolu bırakmaktan daha zor çünkü bu annenizden ayrılmak gibi.

‘BURAYA VEDA EDECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

Pallotta ile sadece bir kez yüz yüze konuştum o da futbolu bırakırken. Eşimle Londra’ya gittim ve Baldini de oradaydı. Gerçekten herhangi bir konuda yüz yüze konuştuğumuz tek an buydu. Roma’da geçen 30 yılımın ardından buraya veda edeceğimi hiç düşünmemiştim. Hayal bile etmedim. Pallotta’nın Roma’nın gerçek sorunlarını anlamaya ihtiyacı var. Onunla konuşabilmeyi umdum ama hiç fırsat olmadı. Onun başarısız olmasını istediğimi düşünmeyin; Roma, Roma’dır, gerisi teferruattır. Bugünden itibaren umuyorum ki yolunu değiştirir.

Kaybettiğiniz için mutlu olan yöneticiler görüyorsunuz… Bu olur ama asla isimlerini vermeyeceğim. Eğer hepimiz birlikteysek, bir şeylere beraber ulaşabiliriz. Ben burada ne yaptıklarının farkında olduklarını sanmıyorum çünkü şehirde yaşamıyorlar, tv, radyo, gazete haberlerini takip etmiyorlar. Romalı olmak ve Romalı olmanın ne ifade ettiğini anlamak tamamen farklı şeyler. Farkına varmak için burada olmalısınız.