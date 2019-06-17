SON DAKİKA | Trabzonspor, Fıratcan Üzüm transferini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Eskişehirspor’un 20 yaşındaki oyuncusu Fıratcan Üzüm’ü transfer ettiğini açıkladı.

Bordo mavili ekibin KAP’a yaptığı açıklamada genç oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Fıratcan Üzüm için yetiştirme bedeli ödeneyeceği duyuruldu.

Gelecek sezon için oyuncuya 340 bin TL garanti ücret ödeneceğini açıklayan Trabzonspor şu bilgileri verdi;

“Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.”

“GENÇLERE BAKIŞ AÇISI GELMEMDE ETKİLİ OLDU”

Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü’nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım” dedi.

Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenlendi Detaylar için https://t.co/4wCF1mPGND pic.twitter.com/IJ2KKr8yWR — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 17 Haziran 2019

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