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Kıran kırana Fernandes pazarlığı!
Göztepe

Kıran kırana Fernandes pazarlığı!

Fernandes ile ilgilenen İzmir ekibi Göztepe, pazarlıklarını sürdürüyor.

17 Haziran 2019 15:18

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Manuel Fernandes transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor.

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek Portekizli oyuncuyu kadrosuna katarak taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro’dan kapı açan yıldız futbolcudan indirim istedi.

Türkiye’den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki futbolcuyla orta yolu bulmaya çalışan yönetimin transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna’nın da Fernandes’i çok istediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil’in oyuncunun Türkiye’deki menajeriyle bu hafta içinde görüşme yapması bekleniyor.

Son güncelleme 15:18 | 17 Haziran 2019
göztepe manuel fernandes
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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