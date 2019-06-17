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Kasımpaşa yeni transferi Fatih Öztürk ile sözleşme imzaladı
Transfer Haberleri

Kasımpaşa yeni transferi Fatih Öztürk ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

17 Haziran 2019 17:09

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor forması giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sabah sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kalecinin Kemerburgaz Tesisleri’nde sportif direktör Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç’ın da yer aldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü Fatih Öztürk transferini resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu:

”Geçtiğimiz sezon Akhisarspor’un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Son güncelleme 17:11 | 17 Haziran 2019
Fatih Öztürk Kasımpaşa transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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