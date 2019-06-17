Kasımpaşa yeni transferi Fatih Öztürk ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor forması giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sabah sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kalecinin Kemerburgaz Tesisleri’nde sportif direktör Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç’ın da yer aldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi. Kasımpaşa Kulübü Fatih Öztürk transferini resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu:

”Geçtiğimiz sezon Akhisarspor’un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”