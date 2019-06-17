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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav’dan Mustafa Kaplan açıklaması!
Transfer Haberleri

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav’dan Mustafa Kaplan açıklaması!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. 

17 Haziran 2019 20:19

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cavcav, “Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 20:19 | 17 Haziran 2019
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