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Galatasaray yeni sezon iç saha formasını tanıttı
Galatasaray

Galatasaray yeni sezon iç saha formasını tanıttı

Galatasaray 2019-2020 iç saha formasını tanıttı ve satışa çıkardı.

17 Haziran 2019 11:19

Galatasaray’ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı.

UEFA şampiyonluğunun 20’nci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. 2019-2020 sezonu iç saha formasındaki ‘Vapor Knit’ teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor. Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

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Son güncelleme 11:19 | 17 Haziran 2019
forma galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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