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Flaş iddia! ‘Galatasaray, Ever Banega transferinde sona yaklaştı’
Transfer Haberleri

Flaş iddia! ‘Galatasaray, Ever Banega transferinde sona yaklaştı’

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken Arjantinli orta saha Ever Banega'nın transferi için Sevilla ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun Arjantin'e dönmek istemediğini açıklaması üzerine transferin son aşamaya geldiği belirtildi.

17 Haziran 2019 19:27

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Sevilla’nın orta saha oyuncusu Ever Banega transferinde sona yaklaşmış durumda.

Son iki sezonunu Sevilla’da geçiren 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun ülkesinden gelen transfer tekliflerini reddettiği öğrenilirken, Fox Sports’un iddiasına göre; Galatasaray’ın Sevilla ile 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

Oyuncunun menajeri Galatasaray dışında başka teklifler olduğunu belirtirken son kararı Ever Banega’nın vereceğini söyledi. Oyuncudan gelecek olumlu yanıt sonrasında sarı kırmızılı ekibin KAP’a bildirimde bulunması bekleniyor.

Boca Juniors, Valencia, Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarda forma giyen Banega, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla oynadığı 51 maçta 8 gol atıp 11 asist yaptı.

2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Banega, Arjantin Milli Takım formasını da 65 kez giydi ve 6 gol attı.

Banega’nın Sevilla ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

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Son güncelleme 19:40 | 17 Haziran 2019
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