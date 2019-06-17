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Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi
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Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Opet, Başantrenör Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi. Terzic yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni üçüncü olarak tamamlamıştı.

17 Haziran 2019 13:39

Fenerbahçe Opet, Başantrenör Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertli takım, 52 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Zoran Terzic’in sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, “2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Opet, bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni üçüncü olarak tamamlamıştı.

Son güncelleme 13:39 | 17 Haziran 2019
Fenerbahçe Opet Zoran Terzic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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