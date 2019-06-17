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Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer eşi ve çocuklarıyla İstanbul’da!
Fenerbahçe

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer eşi ve çocuklarıyla İstanbul’da!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer, eşi ve çocuklarıyla İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin eşi yaptığı paylaşımlarda tatil için İstanbul'a geldiklerini belirtirken yıldız futbolcunun adı bir süredir yeniden sarı lacivertli ekiple anılıyordu.

17 Haziran 2019 17:30

İspanya La Liga takımlarından Sevilla’nın savunma oyuncusu Simon Kjaer’in eşi ve çocuklarıyla İstanbul’a gelmesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

2015-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu 12,5 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer olmuştu.

İki sezondur İspanya’da forma giyen tecrübeli oyuncunun adı yeniden Fenerbahçe ile anılırken eşini eşinin yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

Yıldız futbolcunun eşi Elina Gollert Kjaer’in yaptığı paylaşımlarda tatil için İstanbul’a geldiklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Son güncelleme 17:30 | 17 Haziran 2019
Fenerbahçe Simon Kjaer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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