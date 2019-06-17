Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer eşi ve çocuklarıyla İstanbul’da!

İspanya La Liga takımlarından Sevilla’nın savunma oyuncusu Simon Kjaer’in eşi ve çocuklarıyla İstanbul’a gelmesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

2015-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu 12,5 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer olmuştu.

İki sezondur İspanya’da forma giyen tecrübeli oyuncunun adı yeniden Fenerbahçe ile anılırken eşini eşinin yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

Yıldız futbolcunun eşi Elina Gollert Kjaer’in yaptığı paylaşımlarda tatil için İstanbul’a geldiklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

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