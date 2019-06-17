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Ertaç Özbir Beşiktaş’ta
Beşiktaş

Ertaç Özbir Beşiktaş’ta

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı kulüpten yıllık 750 bin Euro kazanacak. Askerlik görevini yerine getiren Ertaç Özbir, tezkere sonrası Beşiktaş'ın kampına katılacak.

17 Haziran 2019 10:05

Kale için yerli bir kaleci arayan Beşiktaş, uzun süredir izlediği ve gündeminde olan Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.

Başarılı file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, transferi tamamlamak üzere. Yıllık 750 bin Euro (5 milyon lira) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş’a imza atacak. Bu transfer için Evkur Yeni Malatyaspor’a herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Ertaç Özbir, askerlik görevini tamamladıktan sonra Beşiktaş’ın kampına katılacak.

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29 yaşında ve 1,87 metre boyundaki Ertaç Özbir, 4’ü Ziraat Türkiye Kupası 14’ü ise Süper Lig olmak üzere bu sezon şuana kadar 18 karşılaşmada görev aldı. Spor Toto Süper Lig’de 14 karşılaşmada bin 170 dakika sahada kalan Ertaç Özbir, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada 390 dakika süre aldı. Ertaç Özbir, Spor Toto Süper Lig´de 51 karşılaşmada forma giydi.

 

ERTAÇ ÖZBİR ASKERDE

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan ve bedelli askerlik görevini 11 Haziran’da İzmir’in Urla ilçesinde, yapan Ertaç Özbir’in 28 Haziran’da teskeresini alarak 11 Temmuz’da Beşiktaş’ın yapacağı kampa katılması bekleniyor.

Son güncelleme 12:36 | 17 Haziran 2019
beşiktaş ertaç özbir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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