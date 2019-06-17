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Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi!
Basketbol Süper Ligi

Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının başlamasına 9 dakika kala parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarların Ataman'ın aleyhinde yaptıkları tezahüratlar sonrası maçın hakemleri de hava atışı gerçekleşmeden ilk anonsu yaptı.

17 Haziran 2019 22:53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko’yu 86-76 mağlup ederek 7 maçlık seride durumu 3-2’ye getirdi.

THY Euroleague Final Four final maçında sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı polemik sonrası Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a büyük tepkiler vardı.

Maçın başlamasına 9 dakika kala ‘bench’e gelen Ataman'a sarı-lacivertli taraftarlar yine yoğun protestoda bulundu. Bu esnada karşılaşmanın hakemleri de küfürlü tezahüratlar sonrası mücadele başlamadan ilk anonsu verdi. 17 Haziran 2019 Ergin Ataman: `Üst düzey bir basketbol oynadık` Fenerbahçe Beko`yu 86-76 mağlup ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3-2 öne geçen Anadolu Efes`in Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:53 | 17 Haziran 2019
Ergin Ataman Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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