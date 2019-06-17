Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko’yu 86-76 mağlup ederek 7 maçlık seride durumu 3-2’ye getirdi.
THY Euroleague Final Four final maçında sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı polemik sonrası Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a büyük tepkiler vardı.
Maçın başlamasına 9 dakika kala ‘bench’e gelen Ataman'a sarı-lacivertli taraftarlar yine yoğun protestoda bulundu. Bu esnada karşılaşmanın hakemleri de küfürlü tezahüratlar sonrası mücadele başlamadan ilk anonsu verdi.