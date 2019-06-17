Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko’yu 86-76 mağlup ederek 7 maçlık seride durumu 3-2’ye getirdi.

THY Euroleague Final Four final maçında sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı polemik sonrası Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a büyük tepkiler vardı.

Maçın başlamasına 9 dakika kala ‘bench’e gelen Ataman'a sarı-lacivertli taraftarlar yine yoğun protestoda bulundu. Bu esnada karşılaşmanın hakemleri de küfürlü tezahüratlar sonrası mücadele başlamadan ilk anonsu verdi. Ergin Ataman: `Üst düzey bir basketbol oynadık` Fenerbahçe Beko`yu 86-76 mağlup ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3-2 öne geçen Anadolu Efes`in Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku