Bursaspor karanlığa gömüldü!

Bursasspor’da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı. Elektrik faturalarını ödeyemez hale gelen kulübün elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 543 bin TL borcu olduğu, 6 aydır fatura ödemediği ortaya çıktı.

Bursaspor`da keskin düşüş! Sadece üç futbolcu... Bursaspor´un küme düşmesi, gerek takım değeri, gerekse oyuncuların da değerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz sezonun başında 6´ncı en değerli kadroya sahip yeşil beyazlılar, yüzde 33.9´luk değer kaybederken yalnızca 3 oyuncusu değerini yükseltebildi. İlgili Haberi Oku

Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bursaspor'da son yaşanan gelişme durumun ne kadar vahim olduğunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Bursaspor’un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği, bu sabah saat 10.00'da kesildi. 2018 Aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor’un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.

SON DAKİKA | Ertuğrul Ersoy Lecce`ye transfer oldu! Son dakika gelişmesi... İtalya Serie A`ya yükselen Lecce, Süper Lig`den küme düşen Bursaspor`un kaptanı Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki savunmacı için 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor İlgili Haberi Oku