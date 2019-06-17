Beşiktaş’tan Schürrle hamlesi! Tek sorun…

Beşiktaş, transferde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Geçen günlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden menajer Ersin Akan ile siyah-beyazlı yönetim arasında Andre Schürrle zirvesi yapıldığı ortaya çıktı. Futboldan tek sorumlu olarak ilan edilen Başkan Vekili Serdal Adalı, görüşmeleri yürütüyor. Dortmund, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fulham'da küme düşen 28 yaşındaki Alman futbolcuyu takımda tutmayacak.

Bodrum`da Beşiktaş partisi! Fikret Orman`dan Abdullah Avcı`ya tezahürat Sahibi olduğu Cape Bodrum Hotel'de “Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada” diye tempo tutan Orman, “İçimden geçiyor. İnşallah hakkıyla oynayan şerefiyle kazanan bu takımı, bu sezon şampiyon yapacağız” dedi İlgili Haberi Oku

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Kendisine kulüp arayan Schürrle'nin Türkiye'deki temsilcisi Ersin Akan, Adalı'yla şartları konuştu. Dortmund'un 1 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği Alman futbolcunun ise 2.5 milyon Euro senelik maaş istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, maaş konusunda indirim yapmak için pazarlıklarını sürdürecek. Sağ ve sol kanatta forma giyen Alman milli yıldız, Teknik Direktör Avcı'nın da çok istediği özelliklere sahip…