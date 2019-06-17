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Benfica’nın genç yıldızı Joao Felix, Atletico Madrid yolunda! İşte dudak uçuklatan bonservis bedeli
Transfer Haberleri

Benfica’nın genç yıldızı Joao Felix, Atletico Madrid yolunda! İşte dudak uçuklatan bonservis bedeli

Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix, Marca'nın haberine göre Atletico Madrid yolunda. Antoine Griezmann'ın ardından kadrosuna bir yıldız katmak isteyen Atletico, 19 yaşındaki hücumcu için kulüp rekoru olan 120 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

17 Haziran 2019 18:53

Ezeli rakibi Porto’nun önünde ligi şampiyon olarak noktalayan Portekiz devi Benfica’nın genç yıldızı Joao Felix, geride kalan sezonda sergilediği olağanüstü performansla transfer döneminin gözdelerinden biri haline geldi. İspanyol gazetesi Marca, ismi devlerle anılan 19 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Atletico Madrid olacağını iddia ediyor.

43 resmi maçta 20 gol ve 11 asiste imza atan genç forvet arkası, edinilen bilgilere göre Manchester City’yi reddeden Felix’in de aklında Atletico Madrid var. Madrid ekibinin Benfica’ya 120 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Haberde Atletico Madrid CEO’su Gil Marin’in, teknik direktörü Diego Simeone ile yaptığı görüşmelerin ardından Fransız yıldız Antoine Griezmann’ın ayrılığının ardından takımın yeni yıldızı olarak Joao Felix’i düşündüğü de belirtildi. 19 Mart 2019 Joao Felix: `Kadınlar çıplak fotoğraflarını atıyor ancak...` Benfica`nın 19 yaşındaki yükselen yıldızı Joao Felix, ülke basınına verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı. Felix, sosyal medya üzerinden kadınların kendisine çıplak fotoğraflarını attığını ancak onları reddettiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Benfica ise resmi internet sitesinden konuya dair bir açıklama yayınladı. Kulüp, şu an için Joao Felix hakkında kendilerine bir resmi teklif gelmediğini ifade ederken haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Marca’nın iddiasının yanı sıra Portekiz’in A Bola gazetesi de aynı iddianın arkasında durmakta.

Rekor bedel!

1 Temmuz 2018’de Monaco’dan Thomas Lemar’ı 70 milyon Euro’ya renklerine bağlayan Atletico Madrid kulübün transfer rekorunu tam bir sene sonra yeniden kırmış olacak. Axel Witsel’i 3 Eylül 2012’de, Ederson’u ise 1 Temmuz 2017’de 40’ar milyon Euro’ya satan Benfica da bu iki rekoru üçe katlayarak satış rekoru kırmış olacak.

Son güncelleme 19:18 | 17 Haziran 2019
Atletico Madrid BENFİCA Joao Felix
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