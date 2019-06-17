Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Efes FB final serisi maçı…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi Anadolu Efes Fenerbahçe Beko beşinci maçı ile devam ediyor. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2-2 eşitlik bulunuyor. Efes seyircisinin desteği ile kazanmak isterken, Fenerbahçe zorlu deplasmanda kazanarak şampiyonluğa yaklaşmanın hesabını yapıyor.

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan bu mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

EFES FENERBAHÇE SERİSİNDE SON DURUM

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 – Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 – Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 – Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 – Anadolu Efes: 73