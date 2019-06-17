SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: TRT'nin silahları aniden kayboldu
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Efes FB final serisi maçı…
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Efes FB final serisi maçı…

Efes Fenerbahçe final play off serisi beşinci maç ile devam ediyor. Seride 2-2 beraberlik bulunurken bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. kazanacak takım şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde edecek. Maçı kaçırmak istemeyenler için işte Anadolu Efes Fenerbahçe canlı izle bağlantısı...

17 Haziran 2019 19:11

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi Anadolu Efes Fenerbahçe Beko beşinci maçı ile devam ediyor. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2-2 eşitlik bulunuyor. Efes seyircisinin desteği ile kazanmak isterken, Fenerbahçe zorlu deplasmanda kazanarak şampiyonluğa yaklaşmanın hesabını yapıyor.

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan bu mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

EFES FENERBAHÇE SERİSİNDE SON DURUM

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 – Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 – Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 – Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 – Anadolu Efes: 73

Son güncelleme 19:11 | 17 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR