Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme için 4 milyon Euro teklif geldi satmadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TRT Spor’da katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor’dan Fıratcan Üzüm ile ilgilendiklerini açıklayan Ağaoğlu’nun değerlendirmelerinden satır başları…

Ağaoğlu'nun TRT SPOR'a yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

“Takımların gelir gider dengeleri 4-5 kulüp hariç ekside. Parayı sıktığımızdan değil. Gelir gider dengemizi sağlayabilirsek bu ölçüde transfer yapma durumunuz var. Eğer olmazsa küme düşme, puan silme ve Avrupa'dan men cezalarını alabilirsiniz. Bizim yapacağımız transferler maksimum 3 milyon Euro ile sınırlı kalacaktır. Kulüpler astronomik rakamlarla yıldız transfer etmek yerine düşük bonservisli genç transfer yapmalılardır. Bizim transfer politikamız bu.

”NWAKAEME’YE 4 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ SATMADIK”

Para harcadığınız zaman takımın performansını artıramıyorsunuz. Borcu artıyorsunuz. Artık deniz bitti. Altyapıya harcayacaksınız ve bonservis ödemeyeceksiniz. Kimsenin keşfedemediği futbolcuyu bulacaksınız. Mesela Nwakaeme. 1 milyon Euro'ya aldık. Bu sene 4 milyon Euro teklif geldi satmadık. Futbolcu aldığınız zaman para kazanacaksınız, kaybetmeyeceksiniz.

2-3 milyon Euro bonservis için geçerli. Kadro maliyetimiz de 17 milyon euro'nun üzerine çıkamaz. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü önümüzdeki sezon kadromuzda tutacağız.

Ankaragücü futbolcusu Boyd konusunda bir girişimimiz yok. Deniz bittiyse denizin bittiği yerde gerçeklerle yüzleşip ona göre program yapmak zorundayız.

Eskişehirspor forması giyen 20 yaşındaki Fıratcan’ın transferi için görüştüklerini ifade eden Ağaoğlu, “Fıratcan Üzüm uzun süredir izliyoruz, kadromuza katmak istiyoruz. Ankaragücü’nde forma giyen Tyler Boyd ile ilgilenmiyoruz, şu anda gündemimizde bulunmuyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı önümüzdeki sezon bizim kadro planlamamızda yer alacak” dedi.