SON DAKİKA | Juventus, Maurizio Sarri’yi resmen açıkladı!

İtalya Serie A devi Juventus, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’yi getirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea’yi çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

Juventus’tan yapılan açıklamada Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmanın 30 Haziran 2022’ye kadar süreceği belirtildi.

Napoli doğumlu Sarri 2015-2018 yılları arasında Napoli ile yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettirmişti.

Sarri ile ilk sezonunda 82 puan, ikinci sezonunda 86 puan ve son sezonun 91 puan alan Napoli, şampiyonluğu kıl payı kaçırırken 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı.

Chelsae Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcıya veda etti

Thank you and good luck for the future, Maurizio. pic.twitter.com/dGHzekBNPT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 Haziran 2019