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Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
MKE Ankaragücü

Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan görevinden ayrıldığını açıkladı.

16 Haziran 2019 20:25

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı.

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

Mustafa Kaplan’ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Ankaragücü camiası;

Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü’nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum.

Deplasman, kar-kış demeden onlarca km. yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert’in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü…

Son güncelleme 23:06 | 16 Haziran 2019
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