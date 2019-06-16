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Transfer Haberleri

Paul Pogba’dan Manchester United’a şok! Ayrılık mesajı…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, düzenlediği basın toplantısında ayrılık sinyalleri verdi. Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan Fransız futbolcu, "Başka bir yerde yeni bir meydan okumanın zamanı gelmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

SKOR DIŞ HABER 16 Haziran 2019 14:53

Real Madrid’in tranfer listesindeki Manchester United’lı Paul Pogba, düzenlediği basın toplantısında ayrılık mesajı verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın özellikle kadrosunda görmek istediği Fransız orta saha, Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki dünya yıldızı, “Geleceğimle ilgili çok fazla dedikodu var. 3 yıldır Manchester United forması giyiyorum ve harika şeyler yaşadım. Bazen iyi, bazen kötü zamanlar geçirdik. Her yerde olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Değişiklik zamanının geldiğine değinen Pogba, “Bu sezon olan her şeyden sonra iyi bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Bence yeni bir meydan okumak için doğru zaman. Başka bir yerde bunu başarmayı düşünüyorum.” dedi.

2016 yılında rekor transfer ücretiyle (89 milyon Pound) Manchester United’a gelen Pogba’nın performansı sürekli tartışma konusu oluyor.

Aralık 2018’de Jose Mourinho’nun kovulmasına kadar geçen süreçte eleştiri oklarının hedefi olan Pogba, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle yükselişe geçti.

Fransız yıldız Premier Lig’de oynadığı 35 maçta 13 gol atıp 9 asist yaparak İngiltere’deki en iyi performans sergilediği sezonunu yaşadı.

Pogba, Old Trafford’da oynanan Cardiff karşılaşmasında bazı taraftarlarla tartışmıştı.

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Son güncelleme 15:31 | 16 Haziran 2019
manchester united Paul Pogba Real Madrid
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