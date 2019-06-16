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Önce ‘Fener ol’ kampanyasına destek verdi sonra…
Fenerbahçe

Önce ‘Fener ol’ kampanyasına destek verdi sonra…

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına biriktirdiği formaları satarak katkı sunan 13 yalındaki Civan Çapraz, sarı-lacivertli kulübün altyapı seçmelerine katılmak üzere Dereağzı Tesisleri'ne geldi.

16 Haziran 2019 11:38

Yüksekova’da yaşayan ve fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Civan Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği formaları ilçe merkezinde satarak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başlattığı ‘Fener ol’ kampanyasına destek verdi. Kampanyaya destek olmak için forma sattığı zaman kendisini çeken gazetecileri görmediğini ve sonrasında çok heyecanlandığını aktaran Civan Çapraz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Geçen gün de Fenerbahçe’nin WinWin kampanyasına katıldım, çok heyecanlıydı. Rıdvan Dilmen de Yüksekova’ya geleceğini söyledi. Önceden de bu seçmelere gelecektim o yüzden burada olduğum için mutluyum. Burada olduğum için de ümitliyim, kazanacağımı düşünüyorum. Eğer kazanıp A takıma çıkarsam da Fenerbahçe’ye yaralı olacağımı düşünüyorum.”

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FERHAT ÇAPRAZ: RÜYA GİBİ

Amaçlarının hem Fenerbahçe’ye destek olmak hem de Fenerbahçe’ye yararlı bir nefer yetiştirmek olduğunu ifade eden baba Ferhat Çapraz, ”Burada olduğumuz için de mutluyuz. Hem benim, hem de oğlumun takımı, ikimiz beraber buradayız, rüya gibi. Bizim bölgemizde biliyorsunuz işsizlik had safhada ve bir sürü boşta gencimiz var. Futbol açısından bayağı başarılı olanlar var. İnşallah onlar için de ön açıcı bir durum olur. Özellikle Fener Ol kampanyasında herkesin Fenerbahçemize tekrar yardımda bulunmasını, elini taşın altına koymasını istiyoruz. Civan’ın da Fenerbahçe’ye faydalı bir nefer olacağına inanıyorum. O’na bu yolda ilk adımda başarılar diliyorum. Sanki seçmelere ben girecekmişim gibi çok heyecanlıyım” dedi.

Son güncelleme 11:38 | 16 Haziran 2019
Civan Çapraz Fener Ol Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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