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MAÇ SONUCU Venezuela Peru 0-0 | Gol sesi çıkmadı
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU Venezuela Peru 0-0 | Gol sesi çıkmadı

Kupa Amerika'da Venezuela ve Peru arasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

16 Haziran 2019 09:47

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da (Copa America) Venezuela ile Peru, golsüz berabere kaldı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı. Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Son güncelleme 09:47 | 16 Haziran 2019
Copa America Peru venezuela
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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