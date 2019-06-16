MAÇ SONUCU Venezuela Peru 0-0 | Gol sesi çıkmadı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da (Copa America) Venezuela ile Peru, golsüz berabere kaldı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı. Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.