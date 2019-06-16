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Los Angeles Lakers’ın yeni yıldızını LeBron James duyurdu
NBA

Los Angeles Lakers’ın yeni yıldızını LeBron James duyurdu

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, New Orleans Pelicans'ta oynayan Anthony Davis'i takasla kadrolarına kattıkları iddiasını, sosyal medya paylaşımıyla doğruladı.

16 Haziran 2019 10:55

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers’ın, all-star forvet Anthony Davis’i New Orleans Pelicans’tan takas ettiği öne sürüldü. Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James de Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki “Anthony Davis yolda. Bu yalnızca başlangıç” ifadeleriyle iddiayı doğruladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

AD on da way!! @antdavis23. Let's get it bro! Just the beginning.. #LakeShow

LeBron James (@kingjames)’in paylaştığı bir gönderi ()

ABD basınında yer alan iddiaya göre, 2019 NBA All-Star arasından bu yana süren Lakers’ın Anthony Davis’i renklerine bağlayacağı söylentileri gerçek oldu. Üst üste 6 sezondur play-off’lara katılamayan Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis’i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019’daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans’tan takas etti.

2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3’er kez NBA ilk 5’ine girdi ve blok kralı oldu. 26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı.

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Son güncelleme 10:59 | 16 Haziran 2019
Anthony Davis LeBron James Los Angeles Lakers NBA
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2 Istanbul Basaksehir
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