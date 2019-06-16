Jorginho’dan acı itiraf: ‘Menajerim dolandırdı, futbolu bırakma noktasına geldim’

Chelsea’nin başarılı orta saha oyuncusu Jorginho, futbola yeni başladığı yıllarda menajerliğini yaptığı kişinin kendisini dolandırdığı için kariyerinin bitme noktasına geldiğini itiraf etti.

Londra ekibinin 57 milyon Pound’a transfer ettiği Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olurken kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

15 yaşında keşfedildiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, “O dönemde Verona Serie A’da değildi ve genç takımı yoktu. O yüzden Berretti’nin genç takımında iki yıl boyunca forma giydim” ifadelerini kullandı.

Beretti’de oynadığı sırada takım arkadaşının uyarısından bahseden Jorginho, “Takımın kalecisi Brezilyalı Rafael’di. Onunla arkadaş oldum ve ne yaptığımla ilgili sorular sordu. Ona haftalık 20 Euro kazandığımı belirttiğimde bunda bir gariplik olduğunu söyledi ve sonra menajerim tarafından kandırıldığımı anladım” dedi.

Dolandırıldığını anladığında futboldan kopma noktasına geldiğini söyleyen Jorginho yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bu noktada pes ettim ve bitik haldeydim. Gözyaşları içinde evi aradım ve anneme eve gelip daha fazla futbol oynamak istemediğimi söyledim. O da bana pes etmemem gerektiğini, yıllarca çabaladıktan sonra başarmaya çok yakın olduğumu söyledi. Ardından kaldım ve A takımla antrenmanlara çıkmaya başladım”

2014 yılında Verona’dan Napoli’ye 9,5 milyon Euro’ya transfer olan Jorginho, geçen sezon başında Londra’nın yolunu tutmuştu.

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