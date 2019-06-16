İtalya Rallisi’ni Sordo kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) İtalya’da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının İspanyol pilotu Daniel Sordo kazandı.

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 310,52 kilometre uzunluğundaki sekizinci mücadelesini, 3 saat 32 dakika 27.2 saniyede tamamlayan Sordo, bu sezon ilk, kariyerinin ikinci ralli zaferine ulaştı. Sordo’nun 13.7 saniye gerisindeki M-Sport Ford takımından Teemu Suninen ikinci, liderin 32.6 saniye arkasındaki bir diğer Hyundai sürücüsü Andreas Mikkelsen ise üçüncü oldu.

Son 6 yılın şampiyonu Citroen Total’den Sebastien Ogier, 4. etapta yaptığı kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Ralliyi 5. bitiren Toyota Gazoo takımından Ott Tanak, puanını 150’ye çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükselti. Estonyalı pilotu, 146 puanla Ogier ve 143 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) izledi.

WRC’nin 9. ayağı, 1-4 Ağustos tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek.