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İtalya Rallisi’ni Sordo kazandı
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İtalya Rallisi’ni Sordo kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 8. ayağında, Hyundai Shell Mobis takımından Daniel Sordo birinci oldu.

16 Haziran 2019 16:31

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) İtalya’da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının İspanyol pilotu Daniel Sordo kazandı.

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 310,52 kilometre uzunluğundaki sekizinci mücadelesini, 3 saat 32 dakika 27.2 saniyede tamamlayan Sordo, bu sezon ilk, kariyerinin ikinci ralli zaferine ulaştı. Sordo’nun 13.7 saniye gerisindeki M-Sport Ford takımından Teemu Suninen ikinci, liderin 32.6 saniye arkasındaki bir diğer Hyundai sürücüsü Andreas Mikkelsen ise üçüncü oldu.

Son 6 yılın şampiyonu Citroen Total’den Sebastien Ogier, 4. etapta yaptığı kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Ralliyi 5. bitiren Toyota Gazoo takımından Ott Tanak, puanını 150’ye çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükselti. Estonyalı pilotu, 146 puanla Ogier ve 143 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) izledi.

WRC’nin 9. ayağı, 1-4 Ağustos tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek.

Son güncelleme 16:31 | 16 Haziran 2019
Daniel Sordo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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