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Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi
Dünyadan Futbol

Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, Kamerun'u 3-1 yenerek gruptan çıkmayı başardı.

16 Haziran 2019 09:09

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu’nda iki maç oynandı.

Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda’yı 2-0 yendi.

7 Temmuz’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

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Son güncelleme 09:09 | 16 Haziran 2019
dünya kupası fifa hollanda kamerun
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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