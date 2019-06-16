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Göztepe Rodallega ile anlaşma aşamasına geldi
Transfer Haberleri

Göztepe Rodallega ile anlaşma aşamasına geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile görüştü.

16 Haziran 2019 19:57

Sport Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı. Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların, Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Bordo-mavililerle sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcunun İzmir’e gelip Başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna ile buluştuğu iddia edildi. Akhisarspor’da oynadığı dönem İzmir’de yaşayan Rodallega’nın Göztepe’ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

Diğer Ege ekibi Denizlispor’un da ciddi şekilde ilgilendiği 33 yaşındaki forvet için Göz-Göz’ün bir adım önde olduğu vurgulandı. Transfer mesaisinin büyük çoğunluğunu Rodallega’ya harcayan Göztepe yönetiminin alternatif olarak Eren Derdiyok ismini de masaya yatırdığı ileri sürüldü. En son Galatasaray forması giyen gurbetçi futbolcuyu B planı olarak düşünen Göztepe’nin bu hafta içinde forvet transferini resmiyete dökeceği kaydedildi. Göztepe’nin listesinde Beşiktaşlı Umut Nayir ve Polonyalı Artur Sobiech de bulunuyor.

Son güncelleme 19:57 | 16 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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