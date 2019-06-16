Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul günü… Ali Koç’tan eleştirilere sert cevap

Fenerbahçe’de Olağan Mali Genel Kurul saat 13:00’te başladı. Ali Koç, 2018 Olağan Mali Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada “Bugün çok konuşacağım. Bu ilki… 2018 yılında 2 farklı yönetim olduğu için 2 ayrı ibra yapmak istedik. Ancak bu konu, sanki eski yönetim ibra edilmeyecekmiş gibi algılandı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım da böyle bir hisse kapılmış ve bize bir mektup göndermiş. Yaptığımız görüşmelerden sonra buna gerek olmadığına karar verdik. Geçen senenin ibrası bizim için yeterlidir” dedi. Ali Koç, genel kurulda ilerleyen saatlerde de konuşma yapacağını belirtti.

Ali Koç, kendisine ve yönetim kuruluna yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Ali Koç, yaptığı konuşmada “Ne kadar ağlarsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar hakkın korunuyor. Ama bu pislik devam etmeyecek. Biz muvaffak olursak buraları temizlenecek ama biraz zaman alacak. Ayağınızı denk alın! Dua edin başarılı olalım” dedi. Ali Koç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu işler zor işler. Gönül işleri, fedakarlık isteyen işler, maddi manevi her türlü fedakarlık isteyen işler. Bir de bizimki gibi tatsız gidince yattığınızda uykunuzu kaçıracak, sabah endişelendirecek bir görev. Başkan olmak, yönetici olmak. Hadi biz beceriksiziz, çok kötüyüz, vasatız. Atıp tutmak kolay. Basketbolda Final Four’a iki rekor kırarak gittik. Biri iç sahada 15’te 15, bir de en çok galibiyet alarak gittik. Sonra sakatlıklarla başımıza gelmeyen kalmadı. Bir talihsizlik var. Zaman zaman yumuşak olmakla tenkit ediliyoruz. Burası fair-play dünyası değil dedi biri, evet değil. Ama iki yanlış bir doğru mu yapar. Şuna emin olabilirsiniz ki önümüzdeki sezon duruşumuz çok farklı olacak. Bu camia bu pisliğe, çirkinliğe ortak olmadık. İbra konusu malzeme ediliyor. İbraya gelene kadar içinde bulunduğumuz durumun farkında değilsiniz. Trolleriyle bize saldıranlar neyin ne olduğunu bilmiyor. Bulduklarımızı anlatırsak camiamız mahcup olur. Şu lafımı hiç unutmayın. Fenerbahçe için var olanlarla, Fenerbahçe ile var olanlar.”

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

2018 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısında yapılan oylama sonucu Ali Koç yönetimi, oy çokluğu ile ibra edildi.

Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üyelere mali konularla ilgili sunum yapıldı. Fenerbahçe Kulübünün 31 Aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi. Toplam borcun 2018 sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu kaydedildi.

Kulübün 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 lira olduğu açıklanmıştı.

ALİ KOÇ: FİTNEYİ YAYMALARINDAN DOLAYI KIRILDIM

Sarı lacivertli kulüp üyelerinden Okan Altıparmak’ın Başkan Ali Koç için sosyal medya hesabından yaptığı FETÖ yakıştırmalı paylaşımları sonrası kulüp üyeliğinden ihracına ilişkin yapılan oylama öncesi söz alan başkan Koç şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar kızmayın, sinirlenmeyin. Geçen sene seçim döneminde başkanımız ve ona yakın olan insanların bana FETÖ yakıştırması yapmasından etkilendiler. Kırıldım. 3 Temmuz’da yaşadıklarımızdan sonra seçim kazanma uğruna o fitneyi yaymalarından dolayı kırıldım. Okan Altıparmak hakkımda saçma sapan tweet’ler attı. Ogün ağabeye oğlunun yazdıklarını gösterdim. Bilmediğini söyledi. Okan’ın yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmamakla beraber Ogün ağabeyin hatrına affedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Karar sizin”

Yapılan oylama sonrası Okan Altıparmak’ın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verildi. İşte Okan Altıparmak’ın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar.

Ali Koç `affedilsin` dedi ama Okan Altıparmak kulüpten ihraç edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında “FETÖ” ithamlarında bulunan kongre üyesi Okan Altıparmak, genel kurul oylaması sonucunda üyelikten ihraç edildi. İlgili Haberi Oku

“BİR LİRALIK KUR ARTIŞI 300 MİLYON LİRALIK ZARARA NEDEN OLUYOR”

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı ve muhasip üyesi Burhan Karaçam, dövizdeki artıştan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Borç ve faaliyetlerin döviz üzerinden yapıldığını aktaran Karaçam, şunları kaydetti:

“Faaliyetlerimizin büyük bir kısmı döviz cinsinden. Fenerbahçe’nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 liralık kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon liralık zarara neden oluyor. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz 3,5 milyar lira. Bu kadar kurun arttığı ortamda lira cinsinden borçların artması normal. Yıllardan beri birikmiş bir zarar var. Bu zarar 2017 yılı sonunda 1,461 milyar lira iken 2018 yılı sonunda 1,912 milyar liraya yükseldi.”

Karaçam, 2018’de bir önceki yıla göre 2 kat gelir elde ettiklerini vurgulayarak, “2017’de 763 milyon lira gelir üretmişiz. 2018’de 1,260 milyar gelir, 242 milyon lira da bağış gelirleri olmuş. İki katı gelir elde edilmesine rağmen zarar etmekten kurtulamamışız. Çünkü giderlerimiz 1,034 milyar liradan 1,4 milyar liraya yükselmiş. İki katı kadar gelir elde etmemize rağmen toplamda dönem zararı 598 milyon liradan, 570 milyon liraya inmiş” şeklinde görüş belirtti.

BAĞIMSIZ DENETÇİDEN UYARI

Bağımsız denetçi firma adına açıklamada bulunan Kaan Birdal, sarı-lacivertli kulübün sürekliliği açısından ciddi şüphe olduğunu kaydetti. Birdal, kulübün öz kaynaklarının negatifte olduğuna değinerek, “31 Aralık 2018 itibarıyla grubun net dönem zararının 569 milyon 899 bin 139 lira olduğuna, aynı tarih itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin dönem varlıklarını 831 milyon 404 bin 18 lira geçtiğine ve net öz kaynaklarının negatif 1 milyar 912 milyon 411 bin 791 lira olduğuna değinen tabloya dikkat çekeriz. Bu durum işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi bir şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇEMİZİN MAHKEME KAPILARINDA OLMAMASI BİR GELENEKTİR”

Derneklerin yapısı ile ilgili bilgiler veren Ali Koç, “15 asil 7 yedek üye var. Yedek üyelerin bir kısmı çok faaldir, bir kısmı günlük kararlarda rol alır. Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması bir gelenektir. Buradaki ana amaç 2018’in tümünü bir şekilde ibra edip zabıtlara geçirmekti. Avukatlarla da yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin ibrasını kabul ediyoruz. Burada önemi olan tekniğin yanı sıra gönüllerde olandır. İnşallah kulübümüz için faydalı bir toplantı olur” diye konuştu.

Ali Koç, başkan seçildikten sonra ilk kez üyelerin karşısına çıkıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un kulübe bağışladığı ettiği para Geçtiğimiz sene Fenerbahçe Başkanı olarak göreve gelen ve ekonomik zorlukları aşmak yoğun çaba sarfeden Ali Koç`un sarı lacivertli kulübe 237.085.101 TL hibe ettiği açıklandı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü’nde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul saat 10:00’da başladı. Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.

Tüzük tadiline ilişkin son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10’u yani 2 bin 342 kişinin yeterliliği arandı. Yeterli çoğunluktan 1572 üyenin tüzük tadiline katılması üzerine çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile iptal edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

”Son rakamları alacağız ama 1500 civarıydı. Büyük ihtimalle gerçekleştiremeyeceğimiz tadilat olacak. Bizim açımızdan çalışmalarımızı engelleyecek bir durum değil. Mali açıdan daha belirleyici maddeler var. Günlük akışı etkilemeyecek maddeler var. Önemli olan camiamızın önem verdiği tüzüğün ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Çelişkili maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Günümüzün gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Seçimin daha demokratik hale getirilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurması gibi konular var. Aidat ile ilgili konular var. Bize göre yönetim kurulunun süresi ve dönemin tekrar belirlenmesi gerekiyor. 3 dönem sonra belki kısıtlama olabilir. Tüzük öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişikliğe gerek duyulmasın. Çok kapsamlı bir çalışma, madde madde oylanacak. En ince detayına kadar sorgulanmış eleştirilmiş düzeltilmiş , hiçbir takvimsel sıkıntıya gelemeden, 2014’teki değişiklik aceleye gelmişti. Kongre üyesi var, kongre üyesi var. Toplantıdan toplantıya gelen var, parasını ödeyip gelmeyenler var. Bu konular ile ilgili her kongre üyesinin görüşünü söyleyebileceği bir süreç işleteceğiz. Bunun için toplantılar düzenlenecek. Daha çok katılımcı olmak isteyen üyeler ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bugünküler ise mali konulardı. Çok fazla tartışmaya açık olmayan konulardı. Katılan kongre üyelerine teşekkür ederim. Şu anki rakam 1572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya kadara bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor. Buradaki maddeleri size bahsettim ‘büyük tüzük tadil’ toplantısında ele alacağız.”

Her yapıda olduğu gibi Fenerbahçe´de de bir anayasa olduğunu dile getiren Fethi Pekin, “Bu tüzüğün de gelecekteki Fenerbahçe´ye uyması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Mevcut tüzük çerçevesinde yürütmeye başladığımızda mevcudun birbirini tekrar eden bir yapıda olduğunu gördük. Bunun yanında fiilen uygulamaya çalıştığımızla tüzüğümüz arasında farklılıklar olduğunu gördük. Ayrıca kulüp organlarının birbiri ile olan ilişkilerinin daha açık ve net bir şekilde tanımlanması ve kurulların daha aktif çalışmasını sağlamak için tedbirlerin alınması kulüp içindeki denetim mekanizmasının daha etkin ve bağımsız hale getirilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüzüğün mali konularına ilişkin konularını bugün yapılan olağanüstü genel kurulda değiştirmeyi istiyoruz. Olağan üste genel kurul ile genel kurula katılacak üyelerimizin onayına sunmak istiyoruz” dedi.

FENERBAHÇE’DE 2019 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Fenerbahçe’nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti. Genel kurulda 2019 yılı bütçesi üyelerin oyuna sunuldu. 2019 yılına ait yapılan oylama sonunda 1 milyar 472 milyon TL’lik gelir, 1 milyar 585 milyon TL’lik gider içeren bütçe oy birliği ile kabul edildi.