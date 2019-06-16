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Fenerbahçe

Fenerbahçe Genel Kurulu’nda Ekrem İmamoğlu sesleri

Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşma yapan Kemal Şahin Talan, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kemal Şahin Talan'ın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği konuşma büyük alkış aldı.

16 Haziran 2019 17:34

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısında üyeler konuşmalarını gerçekleştirildi. Üyelerden Kemal Şahin Talan, yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Kemal Şahin Talan, yaptığı konuşmada “Kulübümüze borcundan dolayı kimse haciz koyamaz, esir alamaz. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti herkes haddini bilecek. Gelecek hafta Ekrem İmamoğlu’na oy verip her şeyi daha da güzel yapacağız. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Kemal Şahin Talan’ın yaptığı konuşma Fenerbahçe Kulübü üyelerinden büyük alkış aldı.

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Son güncelleme 22:36 | 16 Haziran 2019
ekrem imamoğlu Kemal Şahin Talan
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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