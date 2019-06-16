Fenerbahçe Genel Kurulu’nda Ekrem İmamoğlu sesleri

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısında üyeler konuşmalarını gerçekleştirildi. Üyelerden Kemal Şahin Talan, yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Kemal Şahin Talan, yaptığı konuşmada “Kulübümüze borcundan dolayı kimse haciz koyamaz, esir alamaz. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti herkes haddini bilecek. Gelecek hafta Ekrem İmamoğlu’na oy verip her şeyi daha da güzel yapacağız. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Kemal Şahin Talan’ın yaptığı konuşma Fenerbahçe Kulübü üyelerinden büyük alkış aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un kulübe bağışladığı para Geçtiğimiz sene Fenerbahçe Başkanı olarak göreve gelen ve ekonomik zorlukları aşmak yoğun çaba sarfeden Ali Koç`un sarı lacivertli kulübe sponsorluklar hariç 237.085.101 TL hibe ettiği açıklandı. İlgili Haberi Oku