Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulübe bağışladığı para

Fenerbahçe’de tüzük tadil kongresi ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilirken Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’ye hibe ettiği paranın miktarı ortaya çıktı.
Saat 10:00’da başlayan olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için tüzük değişikliği oylaması yapılamadı.
Genel kurulda faaliyet raporlarına ilişkin dağıtılan kitapçıklarda 1 senelik süre içerisinde yapılanlar anlatılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hibe ettiği para miktarı da yer aldı.
Koç Holding’e ait birçok firmayla sponsorluk anlaşması imzalayan sarı lacivertlilere, bunların haricinde Başkan Ali Koç’un 237.085.101 TL bağışta bulunduğu öğrenildi.