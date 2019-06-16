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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulübe bağışladığı para
Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulübe bağışladığı para

Geçtiğimiz sene Fenerbahçe Başkanı olarak göreve gelen ve ekonomik zorlukları aşmak yoğun çaba sarfeden Ali Koç'un sarı lacivertli kulübe sponsorluklar hariç 237.085.101 TL hibe ettiği açıklandı.

SKOR DETAY HABER 16 Haziran 2019 13:14

Fenerbahçe’de tüzük tadil kongresi ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilirken Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’ye hibe ettiği paranın miktarı ortaya çıktı.

Saat 10:00’da başlayan olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için tüzük değişikliği oylaması yapılamadı.

Genel kurulda faaliyet raporlarına ilişkin dağıtılan kitapçıklarda 1 senelik süre içerisinde yapılanlar anlatılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hibe ettiği para miktarı da yer aldı.

Koç Holding’e ait birçok firmayla sponsorluk anlaşması imzalayan sarı lacivertlilere, bunların haricinde Başkan Ali Koç’un 237.085.101 TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

16 Haziran 2019 Fenerbahçe`de seçim gibi Genel Kurul! Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe`de tüzük tadil kongresi ve mali genel kurul bugün gerçekleştiriliyor. Ali Koç, başkan seçildikten sonra ilk kez üyelerin karşısına çıkıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım`ın da kürsüde söz alması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü`nün tüzüğündeki bazı maddelerde değişiklik yapılması için düzenlenen olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi. Fenerbahçe`nin Olağan Mali Genel Kurulu ise başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:48 | 16 Haziran 2019
ali koç Fenerbahçe
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