Emre Belözoğlu’nun dönüşünde ilginç tesadüf

Temmuz 2015'te Başakşehir'in yolunu tutan Emre Belözoğlu, o dönemdeki Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile problemler yaşamıştı. Terraneo, Emre'yi telefonla arayıp kendisine kulüp bulması gerektiğini belirtmiş takımda yer alamayacağını iletmişti. 39 yaşındaki Belözoğlu'nun dönüşü yine bir telefon konuşmasında gerçekleşti.

‘Fener Ol' kampanyasına önceki gün telefonla bağlanan kurt orta saha, görüşmeyi doğruladı ve transferinin müjdesini verdi.

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TRANSFER SÜRECİ DE TELEFONLA BAŞLADI

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye tekrar dönen Emre Belözoğlu'nun transferinin perde arkasına SÖZCÜ ulaşmıştı.

İşte yaşananlar:

Yeni sezon planlamasını mutlak şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımda ağabey rolünü üstlenecek ve saha içinde eli ayağı olacak Emre Belözoğlu'nun mutlaka takıma dahil olmasını istedi.

Emre Belözoğlu’nu telefonla arayan Ersun Yanal, 38 yaşındaki futbolcuya, “Emre, Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var. Bu sezon nasıl geçtiğini gördün. Seneye şampiyonluk yolunda senin takıma yapacağı liderliğe ve futboluna ihtiyacım var. Hem gel saha içinde takımın lider ol hem de saha dışında benim en önemli yardımcım” dedi. Emre Belözoğlu da son şampiyonluğunu yaşadığı hocasına, “Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa hiç düşünmeden gelirim hocam. Madem öyle diyorsunuz, teklifinizi kabul ediyorum” cevabını verdi.

Emre’yle olan görüşmesini derhal Semih Özsoy’a ileten Ersun Yanal, transfer için düğmeye basılmasını rica etti.

ÜÇLÜ ZİRVE

Semih Özsoy, Ersun Yanal’ın istediğini Ali Koç’a iletti ve başkan da bu isteği büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ali Koç, Semih Özsoy ve Emre Belözoğlu, Etiler lüks bir resturantta mini bir zirve gerçekleştirdi.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'na “Emre gel bu sezon şampiyonluk yolunda sahada takıma yardımcı ol… 1 sene futbol oynadıktan sonra da teknik veya idari heyette birlikte belirleyeceğimiz pozisyona geç” dediği öğrenildi. Emre’nin başkan Ali Koç’a teklifi seve seve kabul edeceğini belirtmesiyle taraflar arasında 1 yıllık ön protokol imzalandı.

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