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Denizlispor’un yıldızı Recep Niyaz dünyaevine girdi
Futbol

Denizlispor’un yıldızı Recep Niyaz dünyaevine girdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Denizlispor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz, Betül Özkan'la dünya evine girdi. Çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.

16 Haziran 2019 14:04

Transfer sezonun gözde isimlerinden olan Recep Niyaz, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen görkemli düğünle Betül Özkan’la hayatını birleştirdi.

Çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını Özkan’a veren Başkan Zolan, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Düğünde Recep Niyaz’ı takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve eski kulüp yöneticileri de düğüne katıldı.

Düğünde Recep Niyaz’ın futbolcu arkadaşları Alperen Babacan, Hüseyin Altıntaş, Fatih Soyatik ve Emin Özten ile oynadığı zeybek ise davetlilerden yoğun alkış aldı.

Düğünde Denizlisporlu forvet oyuncusu Mehmet Akyüz’ün kolbastı oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Son güncelleme 14:04 | 16 Haziran 2019
denizlispor recep niyaz
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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