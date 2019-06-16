SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tarihi programı izleyiciler böyle değerlendirdi
Ali Koç’tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim cevabı! ‘Çalışanınız sizi dövmeye kalkarsa…’
Fenerbahçe

Ali Koç’tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim cevabı! ‘Çalışanınız sizi dövmeye kalkarsa…’

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap vererek, ''Sizi dövmeye çalışan kişiye tazminat verir misiniz?'' ifadelerini kullandı.

16 Haziran 2019 19:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulübün Olağan  Mali Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve TFF’ye cevap verdi.

“Ali Koç, Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?’ diyen Mustafa Cengiz’e cevap veren Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

‘BİR DE MADALYA TAKACAKLAR’

”Milli Takım’ın eski teknik direktörü işten çıkarılıyor. İş kanunun size sağladığı imkan var. 6 gün içinde işten çıkarabiliyorsunuz. 9. günde tazminatla işten çıkarıyorlar. Kimse de bunu sorgulamıyor. Sonra o kulübün başkanı ‘Ali Koç, Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?’ diyor. Bir çalışanınız sizi dövmeye kalksa tazminat verir misiniz? Hayır kurumlarına bağışladı diye bir de madalya takacaklar. Bir de işi garantiye alıyorlar. 1905 TL’ye imza atıp tazminatı almak istiyorlar. Bir de işin o senaryosu var.

‘HALININ ALTINA SÜPÜRÜYORLAR’

Bu kadar bariz bir şey var. Bu hepimizin parası. Hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürüyorlar. Bu konuda herkesle canlı yayında tartışmaya hazırım.

ERGİN ATAMAN’A CEVAP!

Basketbol şampiyonluğunu almamız lazım. Bir de o bize dil uzatıyor, ‘azmettirdi’ diyor. Dünyanın en güzel takımı yarın kazanır da kendi sahamızda işimizi hallederiz. Biz yeterince hata yaptık. Neyimiz var neyimiz yok imkanlarımız çerçevesinde çalışıyoruz. Daha güzel bir sezona hazırlıklı olun. Ersun hoca geldikten sonra kendi sahamızda hiç yenilmedik. İnanıyorum ki yeni sezonda hepimiz güzel bir sezon olacak.”

16 Haziran 2019 Ali Koç: Yönetim kurulu ile birlikte 22 milyon TL bağışlıyoruz! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulübün olağan genel kurulunda söz alıp `yönetim kurulu 1`er milyon TL bağışlarsa ben de 10 milyon TL bağışlayacağım` diyen Ali Asker Aksu`ya cevap vererek 22 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

16 Haziran 2019 Ali Koç `affedilsin` dedi ama Okan Altıparmak kulüpten ihraç edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında “FETÖ” ithamlarında bulunan kongre üyesi Okan Altıparmak, genel kurul oylaması sonucunda üyelikten ihraç edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:48 | 16 Haziran 2019
ali koç fatih terim Fenerbahçe tazminat tff
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR