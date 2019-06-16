Ali Koç’tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim cevabı! ‘Çalışanınız sizi dövmeye kalkarsa…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulübün Olağan Mali Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve TFF’ye cevap verdi.

“Ali Koç, Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?’ diyen Mustafa Cengiz’e cevap veren Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

‘BİR DE MADALYA TAKACAKLAR’

”Milli Takım’ın eski teknik direktörü işten çıkarılıyor. İş kanunun size sağladığı imkan var. 6 gün içinde işten çıkarabiliyorsunuz. 9. günde tazminatla işten çıkarıyorlar. Kimse de bunu sorgulamıyor. Sonra o kulübün başkanı ‘Ali Koç, Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?’ diyor. Bir çalışanınız sizi dövmeye kalksa tazminat verir misiniz? Hayır kurumlarına bağışladı diye bir de madalya takacaklar. Bir de işi garantiye alıyorlar. 1905 TL’ye imza atıp tazminatı almak istiyorlar. Bir de işin o senaryosu var.

‘HALININ ALTINA SÜPÜRÜYORLAR’

Bu kadar bariz bir şey var. Bu hepimizin parası. Hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürüyorlar. Bu konuda herkesle canlı yayında tartışmaya hazırım.

ERGİN ATAMAN’A CEVAP!

Basketbol şampiyonluğunu almamız lazım. Bir de o bize dil uzatıyor, ‘azmettirdi’ diyor. Dünyanın en güzel takımı yarın kazanır da kendi sahamızda işimizi hallederiz. Biz yeterince hata yaptık. Neyimiz var neyimiz yok imkanlarımız çerçevesinde çalışıyoruz. Daha güzel bir sezona hazırlıklı olun. Ersun hoca geldikten sonra kendi sahamızda hiç yenilmedik. İnanıyorum ki yeni sezonda hepimiz güzel bir sezon olacak.”

Ali Koç: Yönetim kurulu ile birlikte 22 milyon TL bağışlıyoruz! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulübün olağan genel kurulunda söz alıp `yönetim kurulu 1`er milyon TL bağışlarsa ben de 10 milyon TL bağışlayacağım` diyen Ali Asker Aksu`ya cevap vererek 22 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

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