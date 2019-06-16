Ali Koç: Yönetim kurulu ile birlikte 22 milyon TL bağışlıyoruz!

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurulu’nda söz alan Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Asker Aksu: “Tüm yönetim kurulu üyelerimiz 1'er milyon TL bağışlarsa ben de 10 milyon TL bağışlayacağım.” ifadelerini kullandı. Daha sonra kürsüye çıkan Başkan Ali Koç Aksu’ya cevap vererek yönetim kurulu olarak 22 milyon lira bağışlayacaklarını açıkladı. İşte Ali Koç’un yaptığı o açıklama:

‘KENDİSİNE İLETİN FBTV’DEN İZLER’

”Ali Asker Aksu, tüm yönetim 1 milyon lira verirse 10 milyon bağışlayacağını söyledi. 10 milyon koymaya razı ise biz yönetim kurulu olarak salı günü 22 kişi 22 milyon lira bağışlayacağız. Yarın yönetim kurulu 22 milyonu hazırlıyoruz, 10 milyonu hazırla Fenerbahçe için. Burada değilse şu anda kendisine iletin ya da FBTV’den izler. Bazen insanlar etrafınızda pervane olurlar, istediklerini elde edemedikleri zaman bir bakarsınız karşınıza geçmiş olurlar. Ali Asker Aksu siyasi destek istedi, biz topa girmeyince bize bakış açısı değişti. Önce Tunceli için istedi, sonra Kadıköy’de istedi.” Ali Koç `affedilsin` dedi ama Okan Altıparmak kulüpten ihraç edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında “FETÖ” ithamlarında bulunan kongre üyesi Okan Altıparmak, genel kurul oylaması sonucunda üyelikten ihraç edildi. İlgili Haberi Oku

‘GÖREVE GELİNCE 1.4 MİLYON TL KAYNAK YARATILMIŞ’

“Göreve geldiğimiz ilk hafta yaptığımız ilk icraatlardan biri YÖK’e gitmek oldu. İyi ki gitmişiz. İki gün geç kalsaydık birazdan anlatacağım imkan elimizde olmayacaktı. Üniversite kurmak için izin aldıktan sonra 3 yıl içinde kurmanız gerekiyor. O 3 sene içerisinde üniversiteyi kuramadığınız takdirde üniversiteyi, yani karşılık olarak verdiğiniz bütün mal varlığını devrediyorsunuz. Göreve gelince 1.4 milyon TL kaynak yaratılmıştı.

‘ÜNİVERSİTE KURMAK KOLAY DEĞİL’

”Biz elimizde bulunan kaynakla karşılamamız gereken yükümlülüklerle, üstümüzde taşıdığımız borca bakına YÖK’e gittik ve bu sene üniversiteyi açmaya hazır değiliz dedik. Bize 1 sene daha müsaade edin dedik. İki gün daha geç kalsak kataloglar basılacaktı. Dünyada bir tane futbol kulübü bulamadık üniversite sahibi olan. Üniversitelerle işbirliği yapan tek tük var. Üniversite kurmak kolay değil. Ataşehir’de bir bina var 220 milyon TL’lik yükümlülüğümüz var. Sırf 10 yıl boyunca.” Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un kulübe bağışladığı para Geçtiğimiz sene Fenerbahçe Başkanı olarak göreve gelen ve ekonomik zorlukları aşmak yoğun çaba sarfeden Ali Koç`un sarı lacivertli kulübe sponsorluklar hariç 237.085.101 TL hibe ettiği açıklandı. İlgili Haberi Oku

’10 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK’

”Medicana Grubu’yla 10 yıllık bir anlaşma yaptık. İsmi Fenerbahçe Üniversitesi olacak. 10 yıl boyunca yüzde 2’si Fenerbahçeli çocuklara burs verebilecek. İsim hakkı için belli bir meblağ alınacak. Vakfa koyduğumuz evler, araziler, villalar, hisselerimiz geri verilecek. Bu işler zor işler. Gönül işleri, fedakarlık isteyen işler, maddi manevi her türlü fedakarlık isteyen işler. Bir de bizimki gibi tatsız gidince yattığınızda uykunuzu kaçıracak, sabah endişelendirecek bir görev. Başkan olmak, yönetici olmak.”

‘REKOR KIRARAK GİTTİK’

”Hadi biz beceriksiziz, çok kötüyüz, vasatız. Atıp tutmak kolay. Basketbolda Final Four’a iki rekor kırarak gittik. Biri iç sahada 15’te 15, bir de en çok galibiyet alarak gittik. Sonra sakatlıklarla başımıza gelmeyen kalmadı. Bir talihsizlik var. Cenaze işleri gibi oldu bir ara kulüp. Can ağabeyi kaybettik. Metin Aşık, Şeref Has, dün Eyüp Karadayı’yı kaybettik. Umarım bu talihsizlikleri, uğursuzlukları üzerimizden atarız. Ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın tenkit edebiliyor insanlar sizi.”