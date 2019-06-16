Ali Koç ‘affedilsin’ dedi ama Okan Altıparmak kulüpten ihraç edildi

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüp üyelerinden efsane Fenerbahçeli futbolcu Ogün Altıparmak’ın oğlu Okan Altıparmak’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle ihracı gündeme geldi.

Twitter hesabından Başkan Ali Koç ile ilgili FETÖ ithamlarında bulunan Okan Altıparmak oy çokluğuyla (196-113) Fenerbahçe üyeliğinden ihraç edildi. Başkan Ali Koç, Ogün Altıparmak'ın hatırına Okan Altıparmak'ın affedilmesini istedi ama kongre üyeleri ihraç edilmesi yönünde oy kullandı ve Altıparmak Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihraç edildi.

Yönetim kurulunun kararı genel kurulun oylarına sunulmadan önce Okan Altıparmak, savunması yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Altıparmak, yanlış anlaşıldığı için de Ali Koç’tan özür diledi. Bu sırada baba Ogün Altıparmak, tribünden oğluna yapılan olumsuz tezahüratlara tepki gösterdi. Bunun üzerine başkan Ali Koç, Ogün Altıparmak’ın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı.

Okan Altıparmak’ın savunmasının ardından konuşan Başkan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar kızmayın, sinirlenmeyin. Geçen sene seçim döneminde başkanımız ve ona yakın olan insanların bana FETÖ yakıştırması yapmasından etkilendiler. Kırıldım. 3 Temmuz’da yaşadıklarımızdan sonra seçim kazanma uğruna o fitneyi yaymalarından dolayı kırıldım”

‘SAÇMA SAPAN TWEETLER’

“Okan Altıparmak hakkımda saçma sapan tweet’ler attı. Ogün ağabeye oğlunun yazdıklarını gösterdim. Bilmediğini söyledi. Okan’ın yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmamakla beraber Ogün ağabeyin hatrına affedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Karar sizin”

Ancak Ali Koç’un bu isteğine rağmen kongre üyeleri Okan Altıparmak’ın ihracına karar verdi. İşte Okan Altıparmak’ın kulüpten ihraç edilmesine neden olan tweetleri…