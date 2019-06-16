Ajax forveti David Neres’ten itiraf: ‘Kendi saçlarıyla ilgilenmesini söyledim, yedek bıraktı’

Ajax’ın Brezilyalı forveti David Neres, teknik direktör Erik ten Hag ile arasında saçları nedeniyle yaşanan tartışmayı anlattı.

Hollanda’da lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek final biletini son dakikada yediği golle kaptıran Ajax’ın, sezon boyunca en dikkat çeken isimlerinden biri şüphesiz 22 yaşıdaki David Neres oldu.

Sezon boyunca oynadığı 50 maçta 12 gol atıp 15 asist yapan Neres, 2017 yılında Sao Paulo’dan 12 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Teknik direktörü Erik ten Hag ile yaşadığı bir tartışmayı anlatan Neres, “Erik ten Hag saçlarımdan şikayetçiydi. Onun kendi saçlarıyla ilgilenmesi gerektiğini ve benim de saçlarımla ilgileneceğimi söyledim. Sonraki iki maçta beni yedek bıraktı” ifadelerini kullandı.

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