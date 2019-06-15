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U20 Dünya Kupası’nda şampiyon Ukrayna
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U20 Dünya Kupası’nda şampiyon Ukrayna

Polonya'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk Güney Kore'yi 3-1 yenen Ukrayna'nın oldu!

15 Haziran 2019 21:17

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Güney Kore’yi 3-1 mağlup eden Ukrayna, şampiyon oldu.

Polonya’nın ev sahipliğinde bu yıl 22. düzenlenen turnuvada, tarihlerinde ilk kez finale kalma başarısı gösteren Güney Kore ile Ukrayna, Lodz Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Güney Kore, kazandığı penaltı atışını 5. dakikada Lee Kangin’in gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Ukrayna, 34. dakikada Vladyslav Supriaha’nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyunu kontrolü altına alan Ukrayna’da 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Supriaha, takımını 2-1 öne geçirdi. Kontrataklarla etkili olmaya devam eden Ukrayna, 89. dakikada Heorhiy Tsitaishvili’nin golüyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Son güncelleme 21:17 | 15 Haziran 2019
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası' Güney Kore ukrayna
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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