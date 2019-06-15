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Trabzonspor’da gençlik aşısı! Ahmet Ağaoğlu 3 ismi de doğruladı…
Trabzonspor

Trabzonspor’da gençlik aşısı! Ahmet Ağaoğlu 3 ismi de doğruladı…

Fırtına, yaş ortalamaları 20 olan Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Halil Dervişoğlu’nun transferlerini bitirme aşamasına geldi

15 Haziran 2019 10:44

Trabzonspor, geçen sezon başarıya ulaştığı genç kadrosuna yeni isimler eklemeye kararlı.

Gelecek sezon zirve yarışında yer almak isteyen bordo-mavililer, Sparta Rotterdam'dan 19 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Marsilya B takımından 21 yaşındaki Yusuf Sarı ve Eskişehirspor ile sözleşmesi ay sonunda sona erecek 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm'ü renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm ile görüştüklerini Haber 61'e doğruladı. Trabzonspor Başkanı, 3 oyuncunun da transferlerinde önemli aşama kaydettiklerini ve imzaların an meselesi olduğunu belirtti.

Bordo-mavililer, genç oyuncuları parlatarak Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi Avrupa vitrinine çıkarmayı ve yüksek gelir elde etmeyi planlıyor.

FIRATCAN ÜZÜM

Yaş: 20 – Mevkii: Sağ kanat/Forvet – Takımı: Eskişehirspor

HALİL DERVİŞOĞLU

Yaş: 19 – Mevkii: Forvet – Takımı: Sparta Rotterdam

YUSUF SARI

Yaş: 21 – Mevkii: Sağ kanat – Takımı: Marsilya B

Son güncelleme 10:45 | 15 Haziran 2019
Fıratcan Üzüm Halil Dervişoğlu trabzonspor Yusuf Sarı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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