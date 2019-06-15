Trabzonspor’da gençlik aşısı! Ahmet Ağaoğlu 3 ismi de doğruladı…

Trabzonspor, geçen sezon başarıya ulaştığı genç kadrosuna yeni isimler eklemeye kararlı.

Gelecek sezon zirve yarışında yer almak isteyen bordo-mavililer, Sparta Rotterdam'dan 19 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Marsilya B takımından 21 yaşındaki Yusuf Sarı ve Eskişehirspor ile sözleşmesi ay sonunda sona erecek 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm'ü renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm ile görüştüklerini Haber 61'e doğruladı. Trabzonspor Başkanı, 3 oyuncunun da transferlerinde önemli aşama kaydettiklerini ve imzaların an meselesi olduğunu belirtti.

Bordo-mavililer, genç oyuncuları parlatarak Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi Avrupa vitrinine çıkarmayı ve yüksek gelir elde etmeyi planlıyor.

FIRATCAN ÜZÜM

Yaş: 20 – Mevkii: Sağ kanat/Forvet – Takımı: Eskişehirspor

HALİL DERVİŞOĞLU

Yaş: 19 – Mevkii: Forvet – Takımı: Sparta Rotterdam

YUSUF SARI

Yaş: 21 – Mevkii: Sağ kanat – Takımı: Marsilya B