SON DAKİKA | Fenerbahçe, Murat Sağlam’ı transfer etti

Süper Lig’de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Almanya takımlarından Wolfsburg II’de forma giyen Murat Sağlam ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor ile de transfer görüşmesi yapan genç futbolcu, bordo mavili ekiple anlaşma sağlayamamıştı.

2018-2019 sezonunda Wolfsburg II forması giyen Murat Sağlam, 25 maçta 6 gol attı, 4 de asist yaptı. Genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ bekte forma giyse de, forvet arkası ve sol kanat pozisyonlarında da mücadele edebiliyor.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

“KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ F.BAHÇE’DE…” Transferinin ardından FB TV’ye açıklamalarda bulunan Murat Sağlam, “Şu an Fenerbahçe’ye geldiğime inanamıyorum. Küçüklüğümden bu yana Fenerbahçe forması giymek istiyordum. Kadıköy’de Alex de Souza gibi oyuncular forma giydi. Hayallerim gerçek oldu. Her maç dolu bir stat ve her futbolcu bunları ister. Kesinlikle harika bir taraftar da var. Sonuna kadar takımlarına inanıyor ve arkasında duruyor. Burası bir aile gibi” dedi.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Futbola Wolfsburg altyapısında başlayan Murat Sağlam, 2014 yılında U17 takımında forma giymeye başladı. 2017 senesine kadar altyapıda mücadele eden Sağlam, Wolfsburg II takımına yükseldi.

Geçen sezon Wolfsburg II ile Almanya 4. Ligi’nde ter döken Sağlam, 25 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

İlk mevkiisi sağ bek olan Murat Sağlam, zaman içerisinde orta sahanın her iki kanadında ve forvet arkası bölgesinde de şans bulabiliyor.

Türkiye U21 Milli Takımı formasını da giyen Sağlam, alt yaş kategorilerinde 12 kez milli formayı terletti.