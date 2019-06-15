SON DAKİKA | Ertuğrul Ersoy Lecce’ye transfer oldu!

Bursaspor’un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, İtalya Serie A’nın yeni ekibi Lecce ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

beIN Sports’un son dakika bilgisine göre; yeşil beyazlı ekibin kaptanlığını da yapan genç stoper, gelecek sezondan itibaren Lecce forması giyecek.

Lecce’nin Ertuğrul Ersoy için 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Lecce’nin uzun süredir Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgilendiği biliniyor.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Ersoy, 2015 yılında Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giydikten sonra yeşil beyazlı ekibe geri döndü.

Geçen sezon başında Bursaspor’un kaptanlık pazubandını takmaya başlayan genç futbolcu Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 1 gol atarken Bursaspor’un Süper Lig’den düşmesine engel olamadı.

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